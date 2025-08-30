В Часове Яре заметили поляков и чернокожих ВСУ перебросили польских и чернокожих наемников к Часову Яру

После освобождения Часова Яра в ДНР украинские войска перебросили на окраины населенного пункта польских и чернокожих наемников, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах. По его данным, их участие в боевых действиях было недолгим из-за наступательных действий ВС России. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Польская речь была слышна в радиопереговорах. Также с коптера наблюдали темнокожих военнослужащих ВСУ, — рассказал собеседник.

По его словам, в начале года в Часове Яре в радиоперехватах в основном звучала латиноамериканская речь. Однако наемники не смогли закрепиться и «пришли в негодность». Тогда, после потери населенного пункта, противник вынужденно ввел свои наиболее боеспособные подразделения.

Ранее двое колумбийских наемников покинули зону боевых действий на Украине после того, как стали свидетелями жестоких пыток российских военнопленных. Как уточнил адвокат, подзащитные проходили идеологическую обработку в СБУ — украинская служба использовала пропаганду на испанском языке.