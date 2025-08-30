Хакеры атаковали известное немецкое издание

Сайт немецкого журнала Der Spiegel подвергся ночью кибератаке и некоторое время был недоступен, об этом сообщили сотрудники издания. Журналисты добавили, что работают над устранением проблемы.

Мы работаем над решением проблем и просим прощения за ограничения, — говорилось в сообщении издания.

Утром 30 августа предупреждение исчезло. Сейчас сайт уже работает в обычно режиме.

Ранее стало известно, что портал «Госуслуги» с 12:00 мск 22 августа оказался под масштабной DDoS-атакой из-за рубежа. Несмотря на кибератаку, сервис продолжил работу в штатном режиме. В Минцифры РФ отметили, что данные пользователей надежно защищены.