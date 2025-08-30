День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
30 августа 2025 в 13:10

Хакеры атаковали известное немецкое издание

Хакеры атаковали сайт журнала Der Spiegel

Сайт немецкого журнала Der Spiegel подвергся ночью кибератаке и некоторое время был недоступен, об этом сообщили сотрудники издания. Журналисты добавили, что работают над устранением проблемы.

Мы работаем над решением проблем и просим прощения за ограничения, — говорилось в сообщении издания.

Утром 30 августа предупреждение исчезло. Сейчас сайт уже работает в обычно режиме.

Ранее стало известно, что портал «Госуслуги» с 12:00 мск 22 августа оказался под масштабной DDoS-атакой из-за рубежа. Несмотря на кибератаку, сервис продолжил работу в штатном режиме. В Минцифры РФ отметили, что данные пользователей надежно защищены.

хакеры
журналы
СМИ
Германия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Забудьте о варенье! Этот джем из груши и имбиря взорвет вкусовые рецепторы
Экзотический отдых обернулся для россиянки кошмаром и трехмесячной болезнью
Франция обсудит со странами Евросоюза «план истощения ресурсов» России
Россиянам объяснили, как мошенники пытаются обойти закон о дропперах
В Часовом Яре заметили поляков и чернокожих
Лето закончилось, идут холода: прогноз погоды в Москве в начале сентября
Хакеры атаковали известное немецкое издание
«Упорно ползет на кладбище»: Европу предостерегли от удара по России
Стало известно, как на самом деле Елизавета II относилась к выходу из ЕС
«Слишком много знал»: депутат назвал вероятные причины убийства Парубия
Зеленский подтвердил смерть экс-спикера Рады
Готовим маринованные яблоки на зиму: простая и вкусная закуска к мясу
Пугачева разводится с Галкиным и едет в Россию? Подробности, что известно
Появилось предполагаемое фото стрелка, который убил Парубия
Появились подробности убийства экс-председателя Верховной рады
Как приготовить соус сациви в домашних условиях: классический рецепт
7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Тайные эксперименты на Украине заинтересовали США
Готовим маринованные кабачки на зиму: очень простая и вкусная закуска
В Госдуме отреагировали на убийство одного из лидеров Евромайдана во Львове
Дальше
Самое популярное
7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Невероятное лечо на зиму: с болгарским перцем и кабачками
Общество

Невероятное лечо на зиму: с болгарским перцем и кабачками

Острый перец на зиму: самый простой способ заготовки
Общество

Острый перец на зиму: самый простой способ заготовки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.