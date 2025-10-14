«Потребность в поклонении»: психиатр о критике Трампом своего фото

Президент США Дональд Трамп проявляет ярко выраженные признаки нарциссизма, заявил NEWS.ru психиатр Василий Шуров, комментируя резкую реакцию американского лидера на свое фото с обложки журнала Time. По его словам, недовольство главы Белого дома вполне объяснимо, поскольку он скорее шоумен, чем политик.

Трамп — ярко выраженный нарцисс. Человек, склонный к эпатажу, который любит внимание. Я не знаю, что там за фотка, но мне кажется, ему очень важно, как он выглядит. У Трампа много самолюбования, потребности в поклонении и желания быть в центре внимания. Он ближе к шоумену, чем к бизнесмену или политику. Поэтому это нормально. Тем более, он очень любит СМИ, как он их называет, фейк ньюс, и дрессирует их потихонечку, — отметил Шуров

Ранее Трамп выразил недовольство выбором журнала Time его фотографии для публикации, связанной с темой урегулирования в секторе Газа. По словам главы Белого дома, на снимке ему «стерли» волосы и добавили что-то похожее на «парящую корону». Президент США также отметил, что ему никогда не нравилось фотографироваться с нижнего ракурса.