Опоздавшие на рейс пассажиры получили долгожданную привилегию Авиакомпании с 1 сентября будут сохранять обратные билеты опоздавших пассажиров

С 1 сентября вступает в силу правило о запрете авиакомпаниям отменять обратные билеты опоздавших на рейс пассажиров, следует из сообщения Минтранса РФ. Сейчас авиакомпании имеют право аннулировать весь заказ, если клиенты не успевали на перелет в одну сторону.

С 1 сентября 2025 года отменяется действующий приказ Минтранса от 25.09.2008 № 155, — сказано в сообщении.

Кроме того, авиакомпании должны будут подготовить и утвердить правила ценообразования. В Минтрансе объяснили, что это поможет сделать их ценовую политику более понятной для пассажиров.

Кроме того, в России в сентябре вступает в силу нововведение, нацеленное на усиление контроля за мигрантами. В Москве и Подмосковье запустят эксперимент, предусматривающий для иностранцев обязательную регистрацию по месту нахождения, дактилоскопию и даже мониторинг геолокации абонентских устройств через специальное приложение.

Депутат Госдумы Алексей Говырин между тем объяснил, что сентябрь принесет россиянам серьезные изменения в сфере трудового законодательства. Он отметил, что новшества коснутся расчетов зарплат, ночных смен и документооборота.