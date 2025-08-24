В Госдуме раскрыли, когда начнут действовать новые правила в сфере труда В России 1 сентября вступят в силу новые правила в сфере труда и расчетов

Сентябрь принесет россиянам серьезные изменения в сфере трудового законодательства, заявил RT депутат Госдумы Алексей Говырин. Он отметил, что новшества коснутся расчетов зарплат, ночных смен и документооборота.

Главное для работников — новые правила расчета ночных смен. Теперь минимальная надбавка закреплена федерально: не менее 20% от часовой тарифной ставки или оклада, пересчитанного на час, — уточнил Говырин.

Депутат добавил, что также изменится средний заработок для начисления отпускных, больничных и компенсаций. Теперь в расчет будут включены премиальные выплаты, различные виды надбавок и поощрений. По его словам, периоды временной нетрудоспособности, декретные отпуска и простои производства, не зависящие от сотрудника, в перечень не входят. Механизм расчета средней заработной платы при начислении выходного пособия будет формироваться из доходов за последние 12 месяцев, указал он.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, комментируя предложение своего коллеги Дмитрия Гусева выплачивать премии к отпуску сотрудникам, проработавшим в компании от пяти лет, сообщил NEWS.ru, что дополнительную премию в первую очередь заслуживают работники здравоохранения и образования, а также социальной и культурной сфер. При этом он подчеркнул, что некоторые коммерческие компании уже используют такой метод мотивации работников.