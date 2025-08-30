В ЦСКА высказались о выявлении мельдония у игроков Есмантович: в ЦСКА не узнали причин положительных допинг-проб у двух игроков

В ЦСКА еще не выяснили причин, почему у двух игроков красно-синих выявили положительные допинг-пробы, сообщил президент хоккейного клуба Игорь Есмантович. По его словам, к окончательному пониманию того, как в пробах хоккеистов обнаружили мельдоний, прийти не вышло, передает РИА Новости.

С точки зрения раскрытия информации, препаратов, которые есть в клубе, которые сертифицированы как БАДы, которые принимают не только они, но и остальные хоккеисты, были проведены определенного рода юридические моменты, и мы сами для себя тоже пытались разобраться. К сожалению, к окончательному решению, как это произошло, у нас [прийти] не вышло, — признался Есмантович.

Он добавил, что адвокаты хоккеистов заявили о начале юридических разбирательств. Президент клуба подчеркнул, что сегодня руководство «поднимает руки» и ждет решения антидопинговой организации РУСАДА.

Ранее сообщалось, что Всемирное антидопинговое агентство объявило о наказании 280 российских спортсменов на основании данных московской антидопинговой лаборатории и изъятых оттуда проб. По информации агентства, это лишь часть работы — дисциплинарное дело открыто еще по 29 спортсменам, и ожидается, что количество наказанных может возрасти.