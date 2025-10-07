Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 октября 2025 в 06:35

В Финляндии обвинили Россию в якобы нарушении 10 принципов

Глава МИД Финляндии обвинила РФ в якобы нарушении 10 принципов Хельсинки

Элина Валтонен Элина Валтонен Фото: Kyrylo Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что Россия якобы нарушает положения Хельсинкского заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, сообщили на сайте правительства страны. Она уточнила, что РФ якобы нарушает международные правила, которые сама же помогала создать в 1975 году.

Своими действиями Россия нарушает каждый из десяти Хельсинкских принципов — тех самых принципов, в разработке которых она принимала участие 50 лет назад, — сказала она.

Ранее Валтонен заявила, что Хельсинки хочет ввести пошлины на все товары, поставляемые в Финляндию из России. Такие слова прозвучали после переговоров с главой МИД Польши Радославом Сикорским.

До этого в Российском общественном институте избирательного права сообщили, что польские власти аннулировали визы представителям РОИИП, которые должны были принять участие в конференции ОБСЕ. Решение было принято в последний рабочий день перед вылетом делегации. В институте заявили, что польская сторона продемонстрировала бойкот диалогу между странами от Ванкувера до Владивостока, сорвав участие российских экспертов в мероприятии.

