22 октября 2025 в 15:08

Раскрыты причины активизации террористической деятельности Украины

Жданова: террористическая активность Украины связана с мирным процессом

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Всплески террористической активности Украины синхронизированы с активизацией мирного процесса, заявила руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова в ходе заседания Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ. По ее словам, систематический террор против гражданского населения России преследует цели запугивания и срыва мирного урегулирования, передает ТАСС.

Этот систематический террор в отношении некомбатантов имеет под собой две ключевые цели — запугать население России и сорвать усилия по мирному урегулированию. Характерно, что всплески [украинской] преступной активности в период с июля 2025 года были «привязаны» к конкретным международным событиям, направленным на достижение мира, — сказала Жданова.

Ранее Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил, что массированные удары по энергетической инфраструктуре Украины служат предостережением против атак на гражданские объекты и население РФ. Военачальник подчеркнул, что Москва продемонстрировала Киеву недопустимость террористических действий.

Кроме того, аргентинский журналист Тадео Кастельоне, посетивший Донецк в феврале текущего года, охарактеризовал политику Киева как террористическую деятельность. По его оценке, у мирного населения были «похищены годы жизни».

