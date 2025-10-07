Около 700 компаний вовлечены в преступную схему экс-владельца «Югры» Около 700 компаний вовлечены в преступную схему экс-владельца «Югры» Хотина

Гособвинение ходатайствовало о продлении заключения под стражей бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина, обвиняемого в особо крупном мошенничестве и создании преступного сообщества, передает ТАСС. Уточняется, что такое решение принято из-за сложности расследования уголовного дела и необходимости исследовать 700 юридических лиц.

Расследование уголовного дела представляет особую сложность, связанную с межрегиональным характером преступлений, совершенных участниками преступного сообщества в условиях неочевидности, необходимостью выполнения трудоемких и длительных судебных экспертиз, — пояснили в судебных документах.

Собеседник агентства добавил, что Хотин обвиняется в хищении нефтепродуктов почти на 60 млрд рублей. Также по этому делу проходят заместитель коммерческого директора «Русь-ойл» Александр Филинков, который осуществлял фактическое руководство деятельностью холдинга, и другие.

До этого Хотина дважды признавали виновным по делу об уклонении от уплаты налогов и взыскали с него более 192 млрд и 220 млрд рублей. Суд доказал, что экс-глава банка и подконтрольные компании «Русь-Ойл» хозяйственные общества уклонялись от уплаты налогов при добыче углеводородного сырья в Приволжском федеральном округе, Западной и Восточной Сибири.

Отмечается, что по первому делу Хотина осудили на девять лет лишения свободы в связи с растратой более 23 млрд рублей. В конечной редакции бывшему банкиру предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве и создании организованной преступной группы.