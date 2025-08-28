Кинолог предостерег от использования строгих ошейников для собак Кинолог Голубев: использование строгого ошейника может травмировать собаку

Строгие или электрические ошейники могут травмировать собак или усугубить проблемное поведение питомцев, заявил РИАМО кинолог Владимир Голубев. Он отметил, что использование подобной амуниции запрещено в Российской кинологической федерации.

Строгий ошейник в руках неграмотного и неопытного собаковода причинит только вред собаке. Важно комплексно и вдумчиво подходить к воспитанию питомца. Чаще всего ношение такой амуниции ничем кроме безграмотности и лени хозяина не обосновано, — высказался Голубев.

Он добавил, что таким методом воспитания хозяин может лишь подорвать доверие питомца. Не исключено, что собака начнет воспринимать своего владельца как источник возникновения боли. По мнению кинолога, корректировать поведение животного нужно без физической силы.

Владимир Голубев ранее заявил, что собака любит хозяина за комплексную роль — источник безопасности, эмоций и центр ее вселенной. По его словам, система социальной связи с человеком выстраивалась веками.