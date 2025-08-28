День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 12:23

Кинолог предостерег от использования строгих ошейников для собак

Кинолог Голубев: использование строгого ошейника может травмировать собаку

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Строгие или электрические ошейники могут травмировать собак или усугубить проблемное поведение питомцев, заявил РИАМО кинолог Владимир Голубев. Он отметил, что использование подобной амуниции запрещено в Российской кинологической федерации.

Строгий ошейник в руках неграмотного и неопытного собаковода причинит только вред собаке. Важно комплексно и вдумчиво подходить к воспитанию питомца. Чаще всего ношение такой амуниции ничем кроме безграмотности и лени хозяина не обосновано, — высказался Голубев.

Он добавил, что таким методом воспитания хозяин может лишь подорвать доверие питомца. Не исключено, что собака начнет воспринимать своего владельца как источник возникновения боли. По мнению кинолога, корректировать поведение животного нужно без физической силы.

Владимир Голубев ранее заявил, что собака любит хозяина за комплексную роль — источник безопасности, эмоций и центр ее вселенной. По его словам, система социальной связи с человеком выстраивалась веками.

кинологи
питомцы
собаки
животные
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лукашенко признался, почему правит авторитарно
Песков раскрыл, с кем встретится Путин 28 августа
Директора «России сегодня» похоронили на Троекуровском кладбище
В Кабардино-Балкарии камнепад унес жизнь известного альпиниста
Школа в Петербурге заплатит родителям ученика за инцидент на перемене
Садовод дала советы, как лучше хранить домашние закрутки
В Кремле объяснили, как относятся к западному фильму о жизни Путина
В Кремле высказались о расследовании подрывов «Северных потоков»
«Огромный заряд»: военэксперт о мощных ударах России по объектам ВСУ
«Утка»: Песков о полетах российских разведдронов над Германией
Кириленко раскрыл, как повлияет на Россию пропуск Евробаскета-2025
Энергетик ответил, возможно ли восстановить «Северные потоки»
Раскрыта причина, из-за которой Орбакайте не может выступать в России
В Кремле подтвердили стабильность российского рынка топлива
Песков высказался о договоренностях по воздушному перемирию с Украиной
В Кремле высказались о переговорах на фоне ударов по инфраструктуре Украины
Эвакуация в Геленджике, «мобики» в яме, 100 БПЛА: ВСУ атакуют РФ 28 августа
«Другого ждать не стоило»: Васильев о недопуске биатлонистов до Олимпиады
Родителям назвали идеальный завтрак школьника
В Новой Зеландии изъята крупнейшая в истории страны партия жидкого экстази
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.