Кинолог объяснил, за что собака любит хозяина

Собака любит хозяина за комплексную роль — источник безопасности, эмоций и центр ее вселенной, сообщил РИАМО президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. По его словам, система социальной связи с человеком выстраивалась веками.
Любовь собаки — это целая сложная система социальной связи, которая выстраивалась веками в ходе процесса одомашнивания. <…> Сегодня ответственный хозяин для собаки — центр ее вселенной, гарант безопасности, пропитания, а еще источник положительных эмоций, — сказал Голубев.
Ранее Голубев заявил, что хозяевам пожилых собак нужно отводить питомцев к ветеринарам минимум раз в шесть месяцев, а не в год. Он уточнил, что животным с диагностированными заболеваниями нужно регулярно наблюдаться у ветврачей.
Также Голубев ранее предупредил, что самым опасным растением для собак в летний период является заячий ячмень. Он также отметил опасность луковичных цветов, ландышей и ирисов.