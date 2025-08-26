Переговоры Путина и Трампа на Аляске
26 августа 2025 в 11:44

Кинолог объяснил, за что собака любит хозяина

Кинолог Голубев: человек для собаки является центром вселенной

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Собака любит хозяина за комплексную роль — источник безопасности, эмоций и центр ее вселенной, сообщил РИАМО президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. По его словам, система социальной связи с человеком выстраивалась веками.

Любовь собаки — это целая сложная система социальной связи, которая выстраивалась веками в ходе процесса одомашнивания. <…> Сегодня ответственный хозяин для собаки — центр ее вселенной, гарант безопасности, пропитания, а еще источник положительных эмоций, — сказал Голубев.

Ранее Голубев заявил, что хозяевам пожилых собак нужно отводить питомцев к ветеринарам минимум раз в шесть месяцев, а не в год. Он уточнил, что животным с диагностированными заболеваниями нужно регулярно наблюдаться у ветврачей.

Также Голубев ранее предупредил, что самым опасным растением для собак в летний период является заячий ячмень. Он также отметил опасность луковичных цветов, ландышей и ирисов.

