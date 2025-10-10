Хирург ответила на важнейший вопрос о грудных имплантах Хирург Абдулаева: грудь может обвиснуть из-за слишком больших имплантов

Женская грудь может обвиснуть из-за слишком больших имплантов, заявила NEWS.ru пластический хирург Софья Абдулаева. По ее словам, это явление, называемое птозом молочной железы, обусловлено естественными возрастными изменениями, гравитацией и другими факторами.

После установки имплантов грудь может со временем опуститься или обвиснуть. Это явление называется птозом молочной железы. Почему так происходит? Во-первых, естественные возрастные изменения приводят к потере эластичности кожи и ослаблению поддерживающих связок. Гравитация также оказывает постоянное давление, растягивая ткани. Значительные колебания веса и беременность с последующим кормлением грудью могут дополнительно растянуть кожу, снижая ее упругость. Размер и вес имплантов играют существенную роль в обвисании. Более крупные и тяжелые импланты создают дополнительную нагрузку на ткани, увеличивая риск птоза, — пояснила Абдулаева.

Она отметила, что еще одним осложнением может стать так называемый синдром водопада, который представляет собой специфическую деформацию груди. По словам хирурга, это происходит из-за несоответствия между положением импланта и тканей молочной железы.

Качество кожи также имеет значение — у женщин с тонкой кожей птоз может развиться быстрее. Кроме того, существует такое явление, как «синдром водопада» — специфическая деформация груди после установки имплантатов, когда возникает заметное несоответствие между положением импланта и тканей молочной железы, — пояснила Абдулаева.

Ранее сообщалось, что российские специалисты в области пластической хирургии фиксируют устойчивый рост интереса к маммопластическим операциям. В течение последних пяти лет наблюдается увеличение количества таких вмешательств в среднем на 35%.