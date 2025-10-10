Представитель одной из западных стран предлагал Грузии воевать с Россией

Неназванный западный дипломат после начала специальной военной операции предлагал Грузии развязать войну с Россией, заявил в эфире грузинского телеканала Imedi генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси Каха Каладзе. Иностранный дипломат в ходе встречи с тогдашним премьер-министром Ираклием Гарибашвили уверял, что Грузия будет обеспечена военной техникой.

Посол одной из стран Запада, который встречается с премьер-министром страны и говорит: «Вы начните войну, будете обеспечены военной техникой. Главное продержаться 10 дней, а затем перейти на партизанскую войну, — указал Каладзе.

Мэр Тбилиси не уточнил, какой именно западный посол делал подобное предложение. Однако 25 февраля 2022 года Гарибашвили объявил об отказе вводить санкций против России, сославшись на национальные интересы страны. Сейчас позиция официального Тбилиси остается неизменной — страна не намерена втягиваться в военный конфликт с северным соседом.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что целью недавних протестов в Грузии была смена правительства на марионеточное и, как следствие, дестабилизация южных регионов России. По мнению дипломата, Тбилиси хотят использовать в антироссийских авантюрах.