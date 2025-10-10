Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
10 октября 2025 в 05:55

Представитель одной из западных стран предлагал Грузии воевать с Россией

Мэр Тбилиси Каладзе: посол западной страны предлагал Грузии развязать войну с РФ

Фото: Константин Волков/NEWS.ru

Неназванный западный дипломат после начала специальной военной операции предлагал Грузии развязать войну с Россией, заявил в эфире грузинского телеканала Imedi генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси Каха Каладзе. Иностранный дипломат в ходе встречи с тогдашним премьер-министром Ираклием Гарибашвили уверял, что Грузия будет обеспечена военной техникой.

Посол одной из стран Запада, который встречается с премьер-министром страны и говорит: «Вы начните войну, будете обеспечены военной техникой. Главное продержаться 10 дней, а затем перейти на партизанскую войну, — указал Каладзе.

Мэр Тбилиси не уточнил, какой именно западный посол делал подобное предложение. Однако 25 февраля 2022 года Гарибашвили объявил об отказе вводить санкций против России, сославшись на национальные интересы страны. Сейчас позиция официального Тбилиси остается неизменной — страна не намерена втягиваться в военный конфликт с северным соседом.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что целью недавних протестов в Грузии была смена правительства на марионеточное и, как следствие, дестабилизация южных регионов России. По мнению дипломата, Тбилиси хотят использовать в антироссийских авантюрах.

Грузия
войны
СВО
дипломаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ потеряли технику, укрепления и бойцов: успехи ВС РФ к утру 10 октября
Гидрометцентр в очередной раз не дал шанса предстоящей зиме
Экс-сотрудник ЦРУ заявил о крахе планов Европы в конфликте на Украине
Как правильно квасить капусту по старинке
На Филиппинах произошло крупное землетрясение
Психолог рассказала о влиянии вождения на уровень тревожности
Слухи о новом романе, обвинения семьи Тиммы, браки: как живет Седокова
Альпинист озвучил особенности места, где пропала семья Усольцевых
Хирург ответила на важнейший вопрос о грудных имплантах
В Китае заявили, что оплошность близкого союзника США порадовала Путина
Простые картофельные шарики! Белорусские цибрики с хрустящей корочкой
К чему снится рыба мужчине и женщине: полный сонник с точным значением
Юрист ответил, чем может обернуться перевозка большого холодильника
Правительство Израиля одобрило сделку с ХАМАС
Представитель одной из западных стран предлагал Грузии воевать с Россией
«Все имеет конец»: в РАН спрогнозировали, когда Солнце сожжет Землю
Значение сна про первую любовь: что скрывают воспоминания сердца
Стало известно об охоте ВСУ на российских фермеров в прифронтовых районах
Россиянам объяснили правила установки секретного кода для СФР
Россиянам объяснили, как установить шлагбаум в коттеджном поселке и СНТ
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Просто натрите яблоки и погасите соду кефиром: обалденные яблочные оладьи для осеннего завтрака
Общество

Просто натрите яблоки и погасите соду кефиром: обалденные яблочные оладьи для осеннего завтрака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.