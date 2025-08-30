День знаний — 2025
ТРЦ в российском городе закрыли из-за последствий атаки ВСУ

Поврежденный из-за атаки дрона ТЦ в Краснодаре временно закрыли

Фото: t.me/opershtab23

Торгово-развлекательный комплекс «Сити Центр» в Краснодаре временно остановил работу из-за повреждений, полученных после ночной атаки беспилотного летательного аппарата, сообщили в Telegram-канале городской администрации. В результате удара БПЛА были повреждены фасад ТЦ и оконные конструкции в жилых домах.

Сегодня ТРК «Сити Центр» работать не будет. Территория огорожена для проведения восстановительных работ на фасадной части здания, для приведения в порядок прилегающей территории, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что автомобильное движение по Яблоновскому мосту в Краснодаре было полностью восстановлено после перекрытия на три часа. На период остановки движения транспорт перенаправляли через Тургеневский мост и шлюзовые сооружения на Восточном обходе города.

До этого СМИ писали о не менее чем восьми взрывах, которые прогремели в небе над центром Краснодара в ночь на 30 августа. По свидетельствам очевидцев, отражение атаки беспилотных летательных аппаратов началось около 02:40. Очевидцы отмечали, что дроны летели на низкой высоте с характерным звуком.

