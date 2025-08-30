День знаний — 2025
30 августа 2025 в 08:50

После трехчасовой паузы возобновилось движение по мосту в Краснодаре

В Краснодаре возобновлено движение по Яблоновскому мосту

Яблоновский мост в Краснодаре Яблоновский мост в Краснодаре Фото: Роман Соколов/ТАСС

Автомобильное движение по Яблоновскому мосту в Краснодаре полностью восстановлено, сообщила пресс-служба регионального МВД. Перекрытие моста продолжалось приблизительно три часа. На этот период транспорт перенаправляли через Тургеневский мост и шлюзовые сооружения, расположенные на Восточном обходе города.

Автомобильное движение по Яблоновскому мосту возобновлено, — говорится в заявлении ведомства.

Ранее сильное возгорание произошло в Новознаменском районе Краснодара. Согласно свидетельствам очевидцев, пожар начался на территории металлобазы, которая расположена рядом с жилым комплексом «Смородина». Едкий черный дым распространился на близлежащие многоэтажные здания. Жители района сообщали об интенсивном задымлении в зоне происшествия.

До этого на территории Кубанского государственного технологического университета в Краснодаре произошел взрыв автомобиля. По предварительным сведениям, в результате инцидента никто не пострадал. Как указывают СМИ, причиной взрыва послужила разгерметизация газового баллона, который был установлен в автомобиле.

Краснодар
мосты
МВД
регионы
