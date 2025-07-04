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04 июля 2025 в 15:14

Мощный взрыв прогремел на Кубани

В центре Краснодара взорвался автомобиль

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автомобиль взорвался на территории Кубанского государственного технологического университета в Краснодаре, сообщил Telegram-канал SHOT. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

Как пишет источник, причиной взрыва стала разгерметизация газового баллона, установленного в машину. Другие подробности происшествия не приводятся.

Ранее автомобиль Hyundai Solaris взорвался прямо на ходу, проезжая около подъезда жилого дома в Новосибирске. В региональном управлении МЧС сообщили, что водитель иномарки, работавший в такси, выжил, но получил сильные ожоги. Предположительно, причиной взрыва стала утечка газа.

В апреле на подземной парковке торгового центра «Афимолл Сити» на Пресненской набережной в Москве также взорвался автомобиль. Как сообщили NEWS.ru в столичном главке МЧС, после этого на месте происшествия начался пожар.

До этого сообщалось о трех взрывах в «Москва-Сити». По данным источника, на территории района начался сильный пожар, а на место происшествия выехали сотрудники экстренных служб.

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