Три мощных взрыва раздались в «Москва-Сити»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Три взрыва прогремели в «Москва-Сити», сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, на территории района начался сильный пожар.

Причины возгорания выясняются. На место происшествия едут экстренные службы. Информации о возможных пострадавших нет.

Как выяснил ТАСС, на парковке около торгового центра «Афимолл Сити» в «Москва-Сити» загорелся автомобиль. Этому предшествовал взрыв. Экстренные службы выясняют подробности случившегося.

Днем 22 апреля на территории воинской части в Киржачском районе Владимирской области произошли взрывы. Причиной стала детонация боеприпасов из-за нарушения требований безопасности. По факту ЧП создана комиссия, которую возглавил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Андрей Булыга. По итогам проведения разбирательства виновные будут привлечены к ответственности.

Утром 23 апреля губернатор региона Александр Авдеев заявлял, что детонация на складах во Владимирской области постепенно завершается. По его словам, зона ЧС будет ограничена пределами четырех населенных пунктов. Кроме того, в этот день школы и другие образовательные учреждения района будут закрыты. Кроме того, часть дорог в Киржачском районе будет перекрыта.