Владимирский губернатор рассказал об обстановке на фоне ЧС в регионе Губернатор Авдеев: детонация на складах во Владимирской области завершается

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Александр Авдеев

Детонация на складах в Киржачском районе Владимирской области постепенно завершается, сообщил губернатор Александр Авдеев в своем Telegram-канале. По его словам, зона ЧС будет ограничена пределами четырех населенных пунктов.

Он добавил, что 23 апреля школы и другие образовательные учреждения в районе не будут работать. Это постановление также коснется ряда предприятий.

Кроме того, часть дорог в Киржачском районе будет перекрыта. В частности, движения не будет по трассе Киржач – Дубки, также дорога будет перекрыта от города Киржача до деревни Илейкино и от Песьяне до Аленино.

Ранее Авдеев заявлял, что для оценки ситуации и ущерба при пожаре в Киржаче власти решили запустить квадрокоптеры. Он добавил, что жертв в результате возгорания нет. Губернатор добавил, что было принято решение эвакуировать из района пожара воинскую часть, семь населенных пунктов и 12 дачных поселков.

Днем 22 апреля на территории военной части произошли взрывы. Причиной стала детонация боеприпасов из-за нарушения требований безопасности. По факту ЧП создана комиссия, которую возглавил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Андрей Булыга. По итогам проведения разбирательства виновные будут привлечены к ответственности.