Минобороны раскрыло причину взрывов во Владимирской области Минобороны назвало детонацию боеприпасов причиной взрывов под Владимиром

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Взрывы в Киржачском районе Владимирской области произошли на территории местной воинской части, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ. Уточняется, что их причиной послужила детонация боеприпасов.

Для ликвидации возгорания привлечены штатные пожарные расчеты воинской части и МЧС. <…> Причина возгорания — нарушение требований безопасности при проведении работ со взрывчатыми материалами, — сказано в публикации.

По информации Telegram-канала Baza, в районе организована эвакуация семи поселков, среди них — Барсово, Мирный, СНТ «Звездный», Дубки, Першино, а также деревни Храпки и Грибаново. Районная администрация приводит другие данные, согласно которым эвакуируют только жителей н. п. Барсово и Мирный.

Власти подчеркивают, что в эвакуации задействованы все экстренные службы, и призывают сохранять спокойствие. Канал отмечает, что каждый из приведенных населенных пунктов расположен в радиусе пяти километров от эпицентра.

Владимирское МЧС сообщило, что в Киржачском районе объявлен режим ЧС. Соответствующие уведомления разослали по мобильным телефонам пребывающих в этой зоне граждан. По факту произошедшего министр обороны РФ Андрей Белоусов поручил создать комиссию. В ведомстве подчеркнули, что виновные понесут ответственность за случившееся.