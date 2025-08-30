День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
30 августа 2025 в 13:26

США нашли способ отправить войска на Украину

Telegraph: Трамп обсуждает с европейскими странами отправку ЧВК США на Украину

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Президент США Дональд Трамп ведет переговоры с европейскими странами о возможности развертывания американских частных военных компаний на Украине в рамках долгосрочного мирного плана, сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на источники. План разрабатывается как способ оказать помощь в укреплении обороны Украины.

Американские частные военные компании могут быть развернуты на Украине в рамках долгосрочного мирного плана. Дональд Трамп ведет переговоры с европейскими союзниками о том, чтобы разрешить вооруженным подрядчикам помочь в строительстве укреплений для защиты американских интересов в этой стране, — говорится в публикации.

Согласно изданию, ЧВК могут участвовать в восстановлении линии обороны Украины, создании новых баз и защите американских предприятий. Решение рассматривается как обходной путь после якобы обещания Трампа не вводить войска США на территорию Украины.

Ранее бывший советник вице-президента США Филип Гордон заявил о возможном применении конгрессом «тайваньского сценария» к украинскому конфликту. Эксперт отметил, что Вашингтон может опереться на соглашение о безопасности с Киевом, которое официально закрепит обязательства по вооружению Украины без прямого вступления в военный союз.

Украина
армия
Европа
Дональд Трамп
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы заболевания, от которых человечество не избавится никогда
Биография Ельцина: политика и личная жизнь
Столичные силовики арестовали госизменника
Школьник захотел пожарить сосиски на мангале и загорелся
Огонь с загоревшегося маяка под Ростовом перекинулся на жилые дома
Организатора смертельного зиплайна арестовали в российском регионе
Генерал раскрыл, что мешает Трампу отправить ЧВК на Украину
За ночь полицейские доставили в отделы 56 новосибирских подростков
Жилой дом вспыхнул на проспекте Мира в Москве
Стало известно, за что в России разыскивали убитого во Львове Парубия
Артемий Лебедев объяснил, как отличить настоящую лабубу от подделки
Во Львове начали спецоперацию после убийства Парубия
Экс-форвард «Локомотива» переходит в «Оренбург» из алжирского клуба
Голый сибиряк-онанист годами терроризирует девушек в лесу
Пенсионерам назвали законный способ зарабатывать без потери льгот
Закрываю самые элегантные груши. С винно-пряным сиропом
Мужчина с кухонным топориком пытался ограбить магазин в Челябинске
В МИД России озвучили причины убийства Парубия
Названы эффективные способы защитить школьника в цифровом пространстве
Во Львове застрелили экс-спикера Рады Парубия: кто и за что его убил
Дальше
Самое популярное
7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Готовим маринованные яблоки на зиму: простая и вкусная закуска к мясу
Общество

Готовим маринованные яблоки на зиму: простая и вкусная закуска к мясу

Готовим вяленые помидоры на зиму: рецепт как в ресторане
Общество

Готовим вяленые помидоры на зиму: рецепт как в ресторане

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.