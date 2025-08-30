США нашли способ отправить войска на Украину Telegraph: Трамп обсуждает с европейскими странами отправку ЧВК США на Украину

Президент США Дональд Трамп ведет переговоры с европейскими странами о возможности развертывания американских частных военных компаний на Украине в рамках долгосрочного мирного плана, сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на источники. План разрабатывается как способ оказать помощь в укреплении обороны Украины.

Американские частные военные компании могут быть развернуты на Украине в рамках долгосрочного мирного плана. Дональд Трамп ведет переговоры с европейскими союзниками о том, чтобы разрешить вооруженным подрядчикам помочь в строительстве укреплений для защиты американских интересов в этой стране, — говорится в публикации.

Согласно изданию, ЧВК могут участвовать в восстановлении линии обороны Украины, создании новых баз и защите американских предприятий. Решение рассматривается как обходной путь после якобы обещания Трампа не вводить войска США на территорию Украины.

Ранее бывший советник вице-президента США Филип Гордон заявил о возможном применении конгрессом «тайваньского сценария» к украинскому конфликту. Эксперт отметил, что Вашингтон может опереться на соглашение о безопасности с Киевом, которое официально закрепит обязательства по вооружению Украины без прямого вступления в военный союз.