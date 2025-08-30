В США допустили решение конфликта на Украине по формуле Тайваня Bloomberg: США могут применить к конфликту на Украине сценарий Тайваня

Конгресс США может применить к украинскому конфликту тайваньский сценарий, заявил бывший советник вице-президента Камалы Харрис по нацбезопасности Филип Гордон в беседе с Bloomberg. По его словам, Вашингтон может опереться на соглашение о безопасности, подписанное с Киевом в прошлом году.

Такой закон не будет равнозначен оборонному договору, подобному договору НАТО. Но он официально закрепит обязательство Америки вооружать и снабжать Украину, оставив открытой возможность вмешательства США на ее стороне в случае будущего кризиса, — сказано в материале.

Гордон объяснил, что этот вариант позволит США продолжить военную поддержку Украины, не вступая в прямой военный союз. По его мнению, закон мог бы обойти вопрос о принадлежности территорий.

В 1979 году США приняли Закон об отношениях с Тайванем, который закрепил обязанность снабжать остров оружием для самообороны и предупреждает, что силовой захват острова вызовет у Вашингтона «серьезную озабоченность», делая американское вмешательство весьма вероятным.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва не позволит сорвать договоренности, которые были достигнуты президентами РФ и США Владимиром Путиным Дональдом Трампом во время саммита на Аляске. По его словам, на данный момент это является первоочередной задачей.