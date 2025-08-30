Раскрыта личность стрелка в торговом центре Махачкалы

Telegram-канал «Mash на спорте» сообщил, что стрелявшим в торговом центре «Этажи» в Махачкале оказался чемпион мира по боевому самбо Велимурад Алхасов. Уточняется, что за эти действия против спортсмена могут завести уголовное дело по статье о хулиганстве.

За свою карьеру Алхасов провел десять боев на профессиональном уровне, в восьми из которых одержал победу. Кроме того, в одном он потерпел поражение, а еще один бой не состоялся.

Перестрелка произошла в пятницу, 29 августа. Конфликт мог произойти после ссоры двух молодых человек. Агрессор открыл стрельбу из-за «излишне заинтересованного взгляда» на его жену, уточняли в МВД.

До этого сообщалось, что в Москве произошла драка с перестрелкой во дворе школы. Прибывшие на место полиция и Росгвардия столкнулись с агрессией мигрантов, часть из которых попытались скрыться. Родители обратились к администрации с просьбой принять меры по обеспечению безопасности детей.

Между тем в Карачаево-Черкесии бытовой конфликт между местными жителями завершился двойным убийством. Инцидент со стрельбой произошел в ауле Верхняя Теберда. На место происшествия незамедлительно выехали представители правоохранительных органов.