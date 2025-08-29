День знаний — 2025
Кинолог рассказал, почему собаку может стошнить

Кинолог Голубев: рвота собаки может быть из-за отравления или переедания

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Рвота у собак может быть из-за отравления или переедания, считает президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. По его словам, переданным «Радио1», нужно следить за другими симптомами, тошнота не всегда свидетельствует о заболевании.

Если состояние животного плохое, сопровождается отказом от еды, слабостью, то необходимо, конечно, обратиться к ветеринарному врачу. Аналогично, если приступы тошноты повторяются снова, — заявил он.

Он добавил, что чаще всего собак тошнит от переизбытка пищи или поедания травы, с помощью которой они чистят желудок. Однако, бывает, что их укачивает в транспорте, или у них случился тепловой удар.

Ранее Голубев заявил, что хозяевам пожилых собак нужно отводить питомцев к ветеринарам минимум раз в шесть месяцев, а не в год. Он уточнил, что животным с диагностированными заболеваниями нужно регулярно наблюдаться у ветврачей.

