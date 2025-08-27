День знаний — 2025
27 августа 2025 в 17:10

Считавшееся вымершим животное обнаружили в Китае

В Китае впервые за 30 лет заметили дюгоня, которого считали вымершим в регионе

Фото: Andrey Nekrasov/imageBROKER/Global Look Press

В Китае спустя 30 лет подтвердили обнаружение дюгоня, которого в стране считали функционально вымершим, передает China Daily. Млекопитающее появилось у рифа Юншу в архипелаге Наньша в Южно-Китайском море.

Дюгонь был впервые замечен 8 июля, после чего за ним начали вести наблюдения. В начале августа исследователи получили видео, а 11 августа научная группа воочию увидела животное.

Идентифицировать особь помогли сотрудники из Института океанологии Южно-Китайского моря. Ученые считают, что появление дюгоня вместе с морскими черепахами, ранее обнаруженными в этом районе, говорит об улучшении экологической обстановки.

Ранее стало известно, что популяция северных оленей в Арктике к концу века может сократиться на 80%. За последние 30 лет численность животных уже уменьшилась почти на две трети. Исследование показало, что исчезновение оленей нарушит экосистему тундры и замедлит накопление углерода в почвах. Кроме того, этот вид имеет ключевое значение для культуры и быта коренных народов Севера.

животные
звери
Китай
вымирание
