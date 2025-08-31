В Саратове инвалид полз в больницу на четвереньках В саратовской больнице инвалид полз до приемного отделения на четвереньках

В Саратовской областной инфекционной больнице инвалид полз на четвереньках по полу, чтобы попасть в приемное отделение, сообщает Telegram-канал «Новости Саратова и области». По словам очевидцев, мужчину привезли на скорой помощи, но сопровождающий медик не помог ему выйти наружу.

Есть же каталки или что-то подобное. Я прекрасно понимаю, что это не ее работа, но, значит, в больнице должны быть санитары или няни, которые помогли бы больному. Не просто так он приехал на скорой помощи в инфекционную больницу, — возмутилась очевидица.

