31 августа 2025 в 20:01

В Саратове инвалид полз в больницу на четвереньках

В саратовской больнице инвалид полз до приемного отделения на четвереньках

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Саратовской областной инфекционной больнице инвалид полз на четвереньках по полу, чтобы попасть в приемное отделение, сообщает Telegram-канал «Новости Саратова и области». По словам очевидцев, мужчину привезли на скорой помощи, но сопровождающий медик не помог ему выйти наружу.

Есть же каталки или что-то подобное. Я прекрасно понимаю, что это не ее работа, но, значит, в больнице должны быть санитары или няни, которые помогли бы больному. Не просто так он приехал на скорой помощи в инфекционную больницу, — возмутилась очевидица.

Ранее в Костроме завершилось расследование дела о жестоком обращении мужчины с женой и сыном. По данным следствия, систематические избиения и угрозы привели к психическому расстройству пострадавшей. Подозреваемому предъявили обвинения в истязании, нанесении вреда здоровью и угрозе убийством. Доказательства передали в суд для дальнейшего рассмотрения.

До этого в Санкт-Петербурге массажист напал на 21-летнюю девушку во время сеанса на Богатырском проспекте. Она пригласила специалиста через Telegram. После преступления пострадавшую госпитализировали. Полиция разыскивает преступника.

врачи
издевательства
инвалиды
Саратов
