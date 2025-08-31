Россиянин сломал жене психику регулярными побоями Жителя Костромы отправят под суд после истязания жены и пасынка

Костромской суд рассмотрит дело по факту истязания женщины и ее сына со стороны супруга, передает Telegram-канал регионального СУ СК РФ. По версии следствия, в результате избиений у пострадавшей развилось психическое расстройство.

Систематические избиения и угроза убийством повлекли за собой тяжкие последствия для здоровья женщины — у нее было диагностировано психическое расстройство, — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

По информации правоохранителей, подозреваемому вменяют статьи об истязании двух лиц, умышленном причинении вреда здоровью и угрозе убийством. Органы собрали необходимые доказательства и отправили дело для рассмотрения в суд.

