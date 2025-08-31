День знаний — 2025
Россиянин сломал жене психику регулярными побоями

Жителя Костромы отправят под суд после истязания жены и пасынка

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Костромской суд рассмотрит дело по факту истязания женщины и ее сына со стороны супруга, передает Telegram-канал регионального СУ СК РФ. По версии следствия, в результате избиений у пострадавшей развилось психическое расстройство.

Систематические избиения и угроза убийством повлекли за собой тяжкие последствия для здоровья женщины — у нее было диагностировано психическое расстройство, — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

По информации правоохранителей, подозреваемому вменяют статьи об истязании двух лиц, умышленном причинении вреда здоровью и угрозе убийством. Органы собрали необходимые доказательства и отправили дело для рассмотрения в суд.

Ранее в Новосибирске 25-летнюю сироту избили из-за съемки драки. Пострадавшая рассказала, что у нее поврежден нос и ей тяжело поворачивать голову.

Также суд арестовал двух россиян за похищение и пытки семиклассника. Подростка из Хабаровского края насильно увезли на мотоцикле и удерживали в доме, где ему нанесли многочисленные травмы. Под стражу взяты два местных жителя 40 и 38 лет. Возбуждено уголовное дело о похищении несовершеннолетнего.

