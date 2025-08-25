Суд арестовал двух россиян за похищение и пытки семиклассника В Хабаровском крае двое мужчин похитили и избили 13-летнего подростка

В Хабаровском крае суд заключил под стражу двух жителей района имени Лазо, обвиняемых в похищении и избиении 13-летнего школьника, сообщается в Telegram-канале региональной прокуратуры. Подростка насильно увезли на мотоцикле и удерживали в доме, где ему нанесли многочисленные травмы.

По версии следствия, «17» августа 2025 года подозреваемые под угрозой применения насилия посадили 13-летнего подростка на мотоцикл и отвезли в дом в поселке Хор, где избивали и удерживали. Ребенок получил многочисленные травмы, — говорится в сообщении.

Под стражу взяты два местных жителя 40 и 38 лет. Возбуждено уголовное дело о похищении несовершеннолетнего (п.п. «а», «в», «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ). Ход расследования контролируются прокуратурой района.

