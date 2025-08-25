Переговоры Путина и Трампа на Аляске
25 августа 2025 в 11:52

Суд арестовал двух россиян за похищение и пытки семиклассника

В Хабаровском крае двое мужчин похитили и избили 13-летнего подростка

Фото: t.me/proc_phk

В Хабаровском крае суд заключил под стражу двух жителей района имени Лазо, обвиняемых в похищении и избиении 13-летнего школьника, сообщается в Telegram-канале региональной прокуратуры. Подростка насильно увезли на мотоцикле и удерживали в доме, где ему нанесли многочисленные травмы.

По версии следствия, «17» августа 2025 года подозреваемые под угрозой применения насилия посадили 13-летнего подростка на мотоцикл и отвезли в дом в поселке Хор, где избивали и удерживали. Ребенок получил многочисленные травмы, — говорится в сообщении.

Под стражу взяты два местных жителя 40 и 38 лет. Возбуждено уголовное дело о похищении несовершеннолетнего (п.п. «а», «в», «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ). Ход расследования контролируются прокуратурой района.

Ранее сообщалось, что трое мужчин из Ленинградской области избили и похитили 23-летнего молодого человека. Поводом стала ревность одного из злоумышленников, девушка которого общалась с пострадавшим. Отец потерпевшего сумел помешать обидчикам, начав преследование похитителей и обратившись в полицию. Вскоре правоохранители обнаружили заявителя и его 23-летнего сына в лесу неподалеку от деревни Авдетово.

