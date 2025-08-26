Переговоры Путина и Трампа на Аляске
26 августа 2025 в 10:51

Девушка получила побои за видео на телефоне

В Новосибирске 25-летнюю сироту избили из-за съемки драки

В Новосибирске избили 25-летнюю сироту из-за того, что она сняла на телефон драку, сообщает KP.RU. Пострадавшая рассказала, что у нее поврежден нос, сильный синяк на ключице и ей тяжело поворачивать голову.

Девушка пояснила, что приехала в город ради квартиры, полученной от государства. Возвращаясь в отель, она увидела, как несколько человек избивали ребенка, и решила снять происходящее на видео, чтобы передать запись в полицию.

Неожиданно на россиянку набросилась неизвестная. Женщина вырвала у нее сумку и телефон, стала угрожать и требовать, чтобы ролик не был опубликован. После того как девушка пообещала удалить видео, ей вернули вещи, однако они оказались повреждены. При этом пострадавшая не стала обращаться с заявлением в полицию из-за страха. Однако правоохранительные органы все-таки начали проверку.

Ранее спортсмен избил массажистку, решив, что она собирается раскрыть его интимные тайны. После сеанса массажа между ними произошла близость, и девушка поделилась подробностями с другом бойца. Когда мужчина узнал об этом, он испугался за свою репутацию и пришел к ней с разбирательством. В итоге спортсмен напал на 30-летнюю женщину.

