31 августа 2025 в 19:47

В ЦАХАЛ выступили с новыми угрозами в адрес лидеров ХАМАС

Глава Генштаба ЦАХАЛ заявил о предстоящей расправе над лидерами ХАМАС

Эяль Замир Эяль Замир Фото: IDF/XinHua/Global Look Press

Израиль «доберется» и расправится с лидерами ХАМАС за границей, заявил глава генштаба армии обороны страны (ЦАХАЛ) Эяль Замир. Накануне Тель-Авив ликвидировал одно из высокопоставленных лиц движения в Газе, сообщается в пресс-службе военного ведомства.

Наши действия еще не завершены. Большая часть оставшегося руководства ХАМАС находится за границей, мы доберемся и до них <…> эта операция дополняет ряд значимых ударов ЦАХАЛ в Йемене, Ливане, Сирии и на других фронтах, — подчеркнул Замир.

Он также заявил о пополнении ЦАХАЛ резервистами на этой неделе. Они продолжат углублять боевые действия против членов ХАМАС в Газе, добавил военный.

Ранее израильская армия объявила город Газа в палестинском анклаве зоной активных боевых действий и отменила тактическое перемирие, которое действовало в течение месяца. Такое решение было принято после комплексной оценки обстановки и получения соответствующих указаний от политического руководства страны. При этом ЦАХАЛ готов поддерживать гуманитарные миссии в городе.

Израиль
ЦАХАЛ
ХАМАС
сектор Газа
