Ученые нашли в Атлантике новую угрожающую миру опасность Новая тектоническая зона в Атлантике может вызвать землетрясения и цунами

Ученые выявили в Атлантическом океане новую зону формирования тектонического разлома, результаты исследования опубликованы в журнале Nature Geoscience. По данным специалистов, это потенциально может вызывать одни из самых мощных землетрясений и цунами.

Исследование показывает, что регион, известный традиционно низкой сейсмической активностью, может стать опасным из-за субдукции. Подводные воды проникают в горные породы абиссальной равнины юго-западнее Португалии, ослабляя их и вызывая расслоение мантии.

Ученые сопоставили исторические сейсмические данные, включая землетрясение 1969 года в Португалии, с компьютерным моделированием. Они отметили, что даже в отдаленных от известных разломов районах формируются признаки субдукции, где литосферные плиты сходятся друг с другом. В будущем это может привести к мощным землетрясениям, цунами и потенциальному движению континентальных плит, что со временем способно объединить Африку, Европу и Америку в единый суперконтинент.

