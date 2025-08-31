Фон дер Ляйен и Туск посетили границу с Белоруссией

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Польши Дональд Туск посетили границу с Белоруссией, несмотря на предупреждения спецслужб о возможном присутствии на приграничной территории белорусских военнослужащих, сообщает RMF 24. По словам политиков, этот визит стал демонстрацией солидарности и решимости ЕС защищать свои внешние границы. Фон дер Ляйен и Туск подчеркнули, что также продолжат поддерживать белорусскую оппозицию.

Ранее фон дер Ляйен рассказывала, что в начале сентября будет готов 19-й пакет санкций ЕС против России. Она отметила, что Европа продолжит «давить» на Москву, пока продолжается конфликт на Украине.

Между тем глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что главы МИД и министры обороны ЕС договорились расширить мандат тренировочной миссии для Украины, что позволит начать обучение военных ВСУ. Решение было принято по итогам первого дня неформальной министерской встречи в Копенгагене.