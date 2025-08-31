День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
31 августа 2025 в 20:06

Фон дер Ляйен и Туск посетили границу с Белоруссией

Дональд Туск и Урсула фон дер Ляйен Дональд Туск и Урсула фон дер Ляйен Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Польши Дональд Туск посетили границу с Белоруссией, несмотря на предупреждения спецслужб о возможном присутствии на приграничной территории белорусских военнослужащих, сообщает RMF 24. По словам политиков, этот визит стал демонстрацией солидарности и решимости ЕС защищать свои внешние границы. Фон дер Ляйен и Туск подчеркнули, что также продолжат поддерживать белорусскую оппозицию.

Ранее фон дер Ляйен рассказывала, что в начале сентября будет готов 19-й пакет санкций ЕС против России. Она отметила, что Европа продолжит «давить» на Москву, пока продолжается конфликт на Украине.

Между тем глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что главы МИД и министры обороны ЕС договорились расширить мандат тренировочной миссии для Украины, что позволит начать обучение военных ВСУ. Решение было принято по итогам первого дня неформальной министерской встречи в Копенгагене.

Урсула фон дер Ляйен
Дональд Туск
Белоруссия
границы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Во Львове снова произошла стрельба
Пушков указал на роль Меркель в крупнейшем миграционном кризисе Европы
Telegram добавил новую функцию для пользователей
Пушилин объявил о полном освобождении юга ДНР
Резня с сектантами, флаг в Купянске: новости СВО вечером 31 августа
Над Черным морем заметили американский дрон-разведчик
Игроки ЦСКА и «Краснодара» затеяли потасовку во время матча РПЛ
Газу могут перевести под протекторат США минимум на 10 лет
В Киеве придумали, как отомстить Израилю за позицию в отношении России
Россияне смогут увидеть невероятное природное явление
«Отзывают к ноге»: экс-депутат Рады о встрече Путина и Зеленского
ВСУ атаковали девять поселков в Белгородской области
Названа страна, поставившая Киеву треть оружия в начале конфликта
Водруженный на телевышку флаг России в Купянске попал на видео
Петросян при смерти? Боли в сердце, проблемы с дыханием: что с юмористом
Сыгравший Путина актер рассказал о своей роли
Мот назвал свой антистресс
Студенты в общежитиях престижного вуза остались без интернета
В Совфеде с иронией отнеслись к идее Литвы заболотить границу
Фон дер Ляйен и Туск посетили границу с Белоруссией
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
Общество

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.