Названа страна, поставившая Киеву треть оружия в начале конфликта

В начале конфликта Украины и России треть оружия ВСУ передала Болгария, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Заявление было сделано на Военно-механическом заводе в городе Сопот, где производят боеприпасы, передает ТАСС.

Я хочу сказать спасибо Болгарии. В начале конфликта одну треть оружия, которое использовала Украина, поставляла Болгария, — сообщила глава Еврокомиссии.

Кроме того, она одобрила намерение Болгарии увеличить выпуск пороха и боеприпасов натовских калибров, значительная доля которых пойдет на нужды Украины. По словам политика, в Сопоте благодаря этому появится около тысячи новых рабочих мест. Глава Еврокомиссии также напомнила, что к концу года производство снарядов в европейских странах достигнет отметки в 2 млн единиц и это еще не предел.

Ранее Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Еврокомиссия в ближайшие недели представит дорожную карту по наращиванию военных инвестиций в ЕС. По ее словам, документ планируют утвердить на октябрьском саммите. Она отметила, что комиссия намерена изучить слабые места европейской обороны. Устранение выявленных проблем собираются закончить к 2030 году.