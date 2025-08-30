Госдеп США одобрил поставку Украине запчастей для Patriot на $179 млн

Госдепартамент США одобрил возможную поставку Украине запчастей для американских ЗРК Patriot на $179 млн (около 14 млрд рублей), сообщили в Пентагоне. Также было одобрено предоставление услуг спутниковой связи Starlink еще на $150 млн (около 12 млрд рублей), передает РИА Новости.

Государственный департамент принял решение об одобрении возможной продажи правительству Украины запасных частей для системы ПВО Patriot и сопутствующего оборудования на сумму 179,1 миллиона долларов США, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Франция и Германия планируют увеличить поставки систем противовоздушной обороны Украине. Соответствующее решение было принято на совместном заседании совета министров двух стран в связи «с массированными российскими ударами».

До этого стало известно, что США могут поставить 3350 ракет воздушного базирования ERAM на Украину уже до конца 2025 года. Это может произойти, если Киеву удастся заключить с Вашингтоном сделку об их покупке. Украина будет использовать финансирование от Дании, Нидерландов и Норвегии, а также иностранное военное финансирование от США для этой закупки.