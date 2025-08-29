Названо условие, при котором США отправят на Украину тысячи ракет США могут отправить 3350 ракет ERAM на Украину до конца 2025 года

США могут поставить 3350 ракет воздушного базирования ERAM на Украину уже до конца 2025 года, сообщает американский телеканал CNN. По его данным, это может произойти, если Киеву удастся заключить с Вашингтоном сделку об их покупке.

Администрация [президента США Дональда] Трампа одобрила продажу Украине 3350 ракет ERAM (Extended Range Attack Munition) <…> на сумму $825 млн (66 млрд рублей. — NEWS.ru), — говорится в материале.

Журналисты отмечают, что Украина будет использовать финансирование от Дании, Нидерландов и Норвегии, а также иностранное военное финансирование от США для этой закупки. Вместе с тем пока неясно, будут ли введены какие-либо ограничения на использование ракет.

Ранее сообщалось, что в пакет поставки также войдут контейнеры, оборудование для подвески, запасные части, программное обеспечение, учебные материалы, а также услуги по технической поддержке и логистике. При этом отмечается, что поддержка не изменит базовый военный баланс в регионе. В Пентагоне подчеркнули, что реализация соглашения не потребует размещения американского военного персонала на Украине. Также сделка не окажет негативного влияния на обороноспособность США.