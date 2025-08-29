Госдеп одобрил возможную военную сделку с Украиной

Государственный департамент США санкционировал крупную поставку авиационных вооружений для Украины. Сделка включает управляемые ракеты воздушного базирования ERAM и сопутствующее оборудование общей стоимостью $825 млн (66 млрд рублей).

Решение было официально объявлено Агентством по сотрудничеству в области безопасности (DSCA) при Пентагоне. Согласно данным ведомства, Украина запросила до 3350 управляемых ракет большой дальности и аналогичное количество навигационных систем с защитой от помех.

В пакет поставки также войдут контейнеры, оборудование для подвески, запасные части, программное обеспечение, учебные материалы, а также услуги по технической поддержке и логистике. При этом отмечается, что поддержка не изменит базовый военный баланс в регионе.

Поставки призваны усилить способность Украины отражать текущие и будущие угрозы, обеспечивать самооборону и выполнять задачи по региональной безопасности, — указали в США.

Финансирование закупки будет осуществляться за счет средств Дании, Нидерландов, Норвегии и американской программы военного финансирования Foreign Military Financing. Основными подрядчиками по сделке назначены компании Zone 5 Technologies и CoAspire.

В Пентагоне подчеркнули, что реализация соглашения не потребует размещения американского военного персонала на Украине. Также сделка не окажет негативного влияния на обороноспособность США.

Ранее сообщалось, что Пентагон в течение нескольких месяцев запрещает Украине использовать дальнобойное оружие для нанесения ударов по территории России. Ограничение касается применения американских ракетных систем ATACMS, поставленных Киеву.