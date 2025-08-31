Студенты в общежитиях престижного вуза остались без интернета 10 тысяч студентов в общежитиях МГУ остались без интернета перед Днем знаний

Более 10 тысяч студентов, проживающих в общежитиях МГУ, остались без интернета в преддверии 1 Сентября, передает Telegram-канал SHOT. Учащиеся рассказали, что Сеть перестала работать, при этом не открывается и сайт провайдера ЮМОС.

Как отмечают студенты, страница попросту не загружается. Представители провайдера заявили, что выясняют причину сбоя и принимают меры для устранения неполадок.

Ранее губернатор Воронежской области сообщил, что в Воронеже планируется установить точки доступа к бесплатному Wi-Fi. Он отметил, что это позволит жителям оставаться в Сети во время отключений мобильного интернета из-за атак БПЛА. Первые точки появятся на остановках транспорта, а также в Центральном парке, «Орленке» и на Петровской набережной.

До этого в Псковской области из-за перебоев с мобильной связью резко вырос спрос на домашний интернет. При этом стоимость подключения у компании «Псковлайн» увеличилась с шести до девяти тысяч рублей. Жители региона обвинили провайдера в наживе в условиях кризиса, однако руководство компании заявило, что решение о повышении цен было вынужденным. Директор «Псковлайна» Константин Лужецкий заявил, что организация является коммерческой и с 2017 года цены не менялись, а нынешняя ситуация вынудила их пойти на этот шаг.