В Пскове резко подорожал домашний интернет

В Псковской области резко вырос спрос на домашний интернет на фоне проблем с мобильной связью, при этом цена подключения у компании «Псковлайн» увеличилась с шести до девяти тысяч рублей, сообщает издание «Подъем». Местные жители обвинили провайдера в наживе на фоне кризисной ситуации. В ответ руководство компании назвало решение вынужденным.

Мы коммерческая организация, не социально ориентированная. <…> И подняли цены, так как с 2017 года у нас цена оставалась фиксированная. Я понимаю, что сейчас ситуация патовая, кризисная, всем больно. Но <…> нам тоже нужно жить, — отметил директор «Псковлайн» Константин Лужецкий.

Он также добавил, что монтажники трудятся сверхурочно и оборудование подорожало. Кроме того, сам рынок не является монопольным — у жителей региона есть выбор среди других поставщиков.

В свою очередь, чиновники остались недовольны позицией компании. Начальник управления цифрового развития Псковской области Виталий Рахманов заявил, что «ни по-человечески, ни профессионально» доводы провайдера не устраивают. По его словам, ведомство получило объяснение, но оно не учитывает интересы граждан.

Ранее стало известно, что тариф на передачу электроэнергии может вырасти на 15% в четырех сибирских регионах: Красноярском крае, Забайкалье, Бурятии и Хакасии. Это решение рассматривается для покрытия долгов проблемных филиалов компании «Россети Сибирь».