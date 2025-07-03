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03 июля 2025 в 09:39

Тариф на передачу электроэнергии могут повысить в четырех регионах России

Тариф на передачу электроэнергии могут повысить в Красноярском крае и Забайкалье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тариф на передачу электроэнергии может вырасти на 15% в Красноярском крае, Забайкалье, Бурятии и Хакасии, сообщает «Коммерсант». Мера направлена на погашение долгов компании «Россети Сибирь», в этих регионах работают ее наиболее проблемные филиалы.

Согласно оценкам аналитиков, увеличение тарифа повысит годовую выручку «Россети Сибирь» на 2,6 млрд рублей. Но для улучшения ситуации этого будет недостаточно.

Ранее эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев заявил, что жилищно-коммунальные услуги в России не будут расти в цене в течение ближайшего полугода. Он отметил, что обычно повышение тарифов происходит летом. В перспективе ЖКУ могут вырасти на 20% в соответствии с накопленными издержками. Учитывая степень износа оборудования, рост зарплат рабочих и другие траты, увеличение тарифов оправданно, добавил эксперт.

До этого глава комитета Госдумы по соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов поддержал решение Федеральной антимонопольной службы проконтролировать изменение платы за жилищно-коммунальные услуги при повышении тарифов с 1 июля. Он назвал индексацию чувствительным вопросом.

электроэнергия
тарифы
Забайкальский край
Красноярский край
Бурятия
Хакасия
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