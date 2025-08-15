Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Мужчина разместил детское порно в отзывах на маркетплейсе и избежал тюрьмы

Тюменца осудили за размещение детского порно в отзывах на маркетплейсе

Суд Тюменской области вынес приговор местному жителю, который загрузил на телефон порнографическое видео с 7-летней девочкой, после чего опубликовал его в разделе отзывов в одном из маркетплейсов, сообщили в Объединенной пресс-службе судебной системы региона. Мужчина получил четыре года лишения свободы условно.

Судом назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года, в соответствии со ст. 73 УК РФ наказание считать условным, с испытательным сроком 3 года 6 месяцев, — сказано в сообщении.

Благодаря оперативной реакции модераторов видео было быстро удалено, а данные переданы правоохранителям. Мужчина признал вину, он отказался давать показания в суде.\

Ранее сообщалось, что в поселке Винзили Тюменской области водитель напал на группу детей, переходивших дорогу по пешеходному переходу. Как сообщают очевидцы, сначала мужчина подал сигнал подросткам. Однако они решили ответить и съязвили в его сторону. Тогда водитель вышел из машины и начал избивать детей.

Кроме того, в Москве девушка стала жертвой нападения и надругательства, оказавшись в лифте наедине с мужчиной. Инцидент произошел 10 августа в одном из жилых домов на Старомарьинском шоссе. В ходе оперативных мероприятий был задержан 40-летний местный житель, который подозревается в совершении преступления.

