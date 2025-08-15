Мужчина разместил детское порно в отзывах на маркетплейсе и избежал тюрьмы Тюменца осудили за размещение детского порно в отзывах на маркетплейсе

Суд Тюменской области вынес приговор местному жителю, который загрузил на телефон порнографическое видео с 7-летней девочкой, после чего опубликовал его в разделе отзывов в одном из маркетплейсов, сообщили в Объединенной пресс-службе судебной системы региона. Мужчина получил четыре года лишения свободы условно.

Судом назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года, в соответствии со ст. 73 УК РФ наказание считать условным, с испытательным сроком 3 года 6 месяцев, — сказано в сообщении.

Благодаря оперативной реакции модераторов видео было быстро удалено, а данные переданы правоохранителям. Мужчина признал вину, он отказался давать показания в суде.\

