12 августа 2025 в 18:33

С пенсионерки потребовали 108 млн рублей за подключение дачи к электросетям

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Самаре сетевая компания выставила счет на сумму свыше 108 млн рублей пенсионерке, планирующей провести электроэнергию на дачный участок, пишет Readovka.news со ссылкой на депутата Госдумы Владимира Плякина. Как выяснил парламентарий, десятилетиями дачные участки получали электричество от соседнего СНТ без официального оформления.

Это продолжалось до 2023 года, пока новый председатель не отключил подачу энергии из-за отсутствия законного технологического присоединения. Лишь через два года без электричества одна из владелиц участков обратилась в сетевую компанию для легального подключения.

Пожилой женщине насчитали за услуги 108 млн рублей, хотя стоимость земли при этом составляет около 2–3 млн рублей. Другие дачники решили обратиться в суд — он обязал компанию восстановить подачу электричества жителям. Несмотря на это, сетевая компания заявила о расторжении договора аренды сетей.

Ранее сообщалось, что причиной массового отключения электричества в Приморье стало хищение кабеля на подстанции. Речь идет о перебоях в Чугуевском муниципальном округе, где без света остались более 20 тысяч человек.

