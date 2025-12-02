Власти Самары оправдались за «запертые» новогодние украшения Администрация Самары: забор у новогодней инсталляции нужен для безопасности

Установка высокого ограждения вокруг новогодней инсталляции с деревом обусловлена соображениями безопасности, сообщили в городской администрации изданию «Подъем». Конструкцию с помостом активно критиковали в социальных сетях.

Новогодние инсталляции устанавливаются на помост и огораживаются в целях безопасности граждан. Праздничные конструкции подключены к электросети, поэтому важно исключить риски, в первую очередь в отношении детей, — сказали местные власти.

Ранее эксперт по строительным материалам Федор Васильев говорил, что при проверке новогодней электрической гирлянды важно обращать внимание на отсутствие запаха гари. Специалист рекомендует покупать только сертифицированные украшения, имеющие всю необходимую документацию.

