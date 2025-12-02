Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 декабря 2025 в 17:39

Власти Самары оправдались за «запертые» новогодние украшения

Администрация Самары: забор у новогодней инсталляции нужен для безопасности

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Установка высокого ограждения вокруг новогодней инсталляции с деревом обусловлена соображениями безопасности, сообщили в городской администрации изданию «Подъем». Конструкцию с помостом активно критиковали в социальных сетях.

Новогодние инсталляции устанавливаются на помост и огораживаются в целях безопасности граждан. Праздничные конструкции подключены к электросети, поэтому важно исключить риски, в первую очередь в отношении детей, — сказали местные власти.

Ранее эксперт по строительным материалам Федор Васильев говорил, что при проверке новогодней электрической гирлянды важно обращать внимание на отсутствие запаха гари. Специалист рекомендует покупать только сертифицированные украшения, имеющие всю необходимую документацию.

До этого культурно-развлекательный комплекс «Остров Мечты» был украшен к празднованию Нового года. На центральной аллее посетителей ждут арки с мерцающими гирляндами, светящиеся автобусы и большая праздничная ель, подсвеченная тысячами огней. Вторую высокую елку оформили шарами белого и золотого цветов. Она находится сразу после входа в крытую часть кластера. Основное праздничное дерево высотой 20 метров установили на площади «Москва» в городском променаде.

