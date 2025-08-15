Дмитриев поделился снимком с Аляски

Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в Telegram-канале опубликовал фото из Анкориджа на Аляске. В четверг, 15 августа, там пройдет встреча президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.

«Аляска», — подписал Дмитриев снимок.

Ранее Дмитриев опубликовал фото Аляски, сделанные из иллюминатора самолета. Он также написал, что в американском штате солнечно и красиво.

До этого в Анкоридже полицейские выгнали с улиц бездомных. По словам сотрудницы местной турфирмы, дорожные службы также работают в усиленном режиме. Она отметила, что в городе нет никакой российской символики. Вероятно, это связано с мерами безопасности. Также женщина отметила большое количество людей с чемоданами и вертолетов в небе.

Между тем стало известно, что жители Аляски с тревогой и интересом ожидают предстоящий саммит президентов России и США. Они надеются, что переговоры не нарушат их привычный уклад жизни. Саммит состоится в разгар короткого аляскинского лета, когда местные жители традиционно заняты рыбалкой, сбором ягод и другими сезонными делами.