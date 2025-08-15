Эксперт предупредила о последствиях запрета мигрантам работать курьерами

Запрет на работу курьерами для мигрантов может иметь значительные последствия для рынка труда, поскольку там заняты миллионы людей, заявила независимый кадровый эксперт Зулия Лоикова в эфире радио «Комсомольская правда». По ее словам, такая мера может привести к повышению цен на услуги доставки.

Это может усилить конкуренцию и привести к повышению цен на услуги доставки, на услуги такси того же самого, что очень плохо скажется, конечно же, на конечном потребителе, — пояснила она.

Ранее политолог Сергей Наумов подчеркнул необходимость усиления ответственности служб доставки за своих сотрудников-иностранцев. Эксперт отметил, что многие предприниматели сознательно нанимают трудовых мигрантов, стремясь максимизировать прибыль. Политолог привел в пример недавний инцидент, когда курьер-гастарбайтер смертельно ранил женщину, сделавшую ему замечание по поводу опасной езды.