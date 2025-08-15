Переговоры Путина и Трампа на Аляске
15 августа 2025 в 11:49

Эксперт предупредила о последствиях запрета мигрантам работать курьерами

HR-эксперт Зулия Лоикова: запрет мигрантам работать курьерами усилит конкуренцию

Запрет на работу курьерами для мигрантов может иметь значительные последствия для рынка труда, поскольку там заняты миллионы людей, заявила независимый кадровый эксперт Зулия Лоикова в эфире радио «Комсомольская правда». По ее словам, такая мера может привести к повышению цен на услуги доставки.

Это может усилить конкуренцию и привести к повышению цен на услуги доставки, на услуги такси того же самого, что очень плохо скажется, конечно же, на конечном потребителе,пояснила она.

Ранее политолог Сергей Наумов подчеркнул необходимость усиления ответственности служб доставки за своих сотрудников-иностранцев. Эксперт отметил, что многие предприниматели сознательно нанимают трудовых мигрантов, стремясь максимизировать прибыль. Политолог привел в пример недавний инцидент, когда курьер-гастарбайтер смертельно ранил женщину, сделавшую ему замечание по поводу опасной езды.

