Раскрыта ценность атакованного ВСУ российского «Бук-М3»

Российский зенитно-ракетный комплекс «Бук-М3», атакованный ВСУ с помощью американских барражирующих боеприпасов Switchblade 600, является дорогой и ценной системой противовоздушной обороны четвертого поколения, заявил военный эксперт Алексей Живов. По его словам, этот ЗРК ближнего и среднего радиуса является важным активом Минобороны РФ для защиты группировок войск от беспилотников и крылатых ракет, передает Lenta.ru.

«Бук-М3» — это новейший ЗРК ближнего и среднего радиуса. Очень дорогое и ценное имущество для Министерства обороны, потому что защищает группировку от беспилотников и крылатых ракет, — поделился Живов.

Он отметил, что «Бук-М3» не предназначен для борьбы с малоразмерными БПЛА типа Switchblade, для чего требуются дополнительные средства прикрытия — системы радиоэлектронной борьбы или переносные зенитно-ракетные комплексы. Живов подчеркнул, что защита от миниатюрных барражирующих боеприпасов требует создания многоуровневой системы обороны.

Ранее сообщалось, что ефрейтору Данилу Солькину удалось спасти «Бук-М3», который ВСУ атаковали Switchblade 600. Он своевременно передал данные о направлении движения Switchblade своим сослуживцам, а после успел вывести комплекс из зоны видимости противника в укрытие.