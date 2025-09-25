Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
25 сентября 2025 в 13:10

Раскрыта ценность атакованного ВСУ российского «Бук-М3»

Военэксперт Живов назвал дорогой системой атакованный ВСУ российский «Бук-М3»

ЗРК «Бук-М3» ЗРК «Бук-М3» Фото: МО РФ

Российский зенитно-ракетный комплекс «Бук-М3», атакованный ВСУ с помощью американских барражирующих боеприпасов Switchblade 600, является дорогой и ценной системой противовоздушной обороны четвертого поколения, заявил военный эксперт Алексей Живов. По его словам, этот ЗРК ближнего и среднего радиуса является важным активом Минобороны РФ для защиты группировок войск от беспилотников и крылатых ракет, передает Lenta.ru.

«Бук-М3» — это новейший ЗРК ближнего и среднего радиуса. Очень дорогое и ценное имущество для Министерства обороны, потому что защищает группировку от беспилотников и крылатых ракет, — поделился Живов.

Он отметил, что «Бук-М3» не предназначен для борьбы с малоразмерными БПЛА типа Switchblade, для чего требуются дополнительные средства прикрытия — системы радиоэлектронной борьбы или переносные зенитно-ракетные комплексы. Живов подчеркнул, что защита от миниатюрных барражирующих боеприпасов требует создания многоуровневой системы обороны.

Ранее сообщалось, что ефрейтору Данилу Солькину удалось спасти «Бук-М3», который ВСУ атаковали Switchblade 600. Он своевременно передал данные о направлении движения Switchblade своим сослуживцам, а после успел вывести комплекс из зоны видимости противника в укрытие.

Россия
военные
эксперты
Бук-М3
ценности
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Коц объяснил важность освобождения Дерилово, Майского и Степового
Продюсер объяснил, почему уехавшие звезды не могут следовать совету Певцова
Массовое отравление алкоголем в Ленобласти: что известно, сколько погибших
Гуфа заподозрили в романе с «рэп-шансоньеткой» из-за пикантных фото
Директор школы не допустил до экзаменов троечников и угодил в скандал
Военные РФ испытали лазерную пушку для разминирования в Курской области
Российские военные придумали, как увеличить дальность дронов в зоне СВО
В Сланцах пьяный мужчина с канистрой растворителя сжег соседей
Что посмотреть во Владимире: путеводитель по Золотому кольцу России
Окна дома главы села в Красноярском крае расстреляли из машины
Киркоров, измены жене, рождение сына: как живет певец Влад Соколовский
Бойцы полка «Север-Ахмат» уничтожили шестерых диверсантов в ДНР
Что посмотреть в Индии туристу: главные достопримечательности от Дели до Гоа
В Швеции заметили дроны около крупной военно-морской базы
Как отправиться в паломничество православному христианину: полный гид
Что посмотреть в Чебоксарах: топ-10 мест для туриста
На Западе назвали человека, который пошатнул позицию Трампа по Украине
Юрист раскрыл, что может грозить стилисту из-за конфликта с Instasamka
Момент поражения подстанции под Черниговом попал на видео
Украина выпустила по России 10 беспилотников всего за несколько часов
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.