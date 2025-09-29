Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 сентября 2025 в 17:02

Звезда «Кадетства» рассказал о своем отношении к блогерам в кино

Актер Степин: блогеры в кино подрывают авторитет театрального образования

Сергей Степин Сергей Степин Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Блогеры в фильмах и сериалах создают иллюзорное впечатление, что в кинематограф может прийти любой человек без образования, заявил «Страстям» звезда «Кадетства» Сергей Степин. По его мнению, они могут рассчитывать лишь на однотипные роли.

Блогеры не учились, они просто смело стоят перед камерой, о чем-то вещают и так далее. Это производит впечатление, что учиться не надо. Это очень обманчиво, потому что те же блогеры могут быть актерами в одном фильме, в одном сериале, да и все. А потому что, если он придет во второй сериал, он будет такой же, а в третий — то же самое. И уже это неинтересно, — высказался Степин.

Он пояснил: для того чтобы стать настоящим актером, необходима определенная база, которую можно получить только в вузах. Именно там молодые люди учатся раскрывать совершенно разные образы, добавил Степин.

Народный артист России Владимир Машков ранее заявил, что искусственный интеллект не сможет оказать серьезного влияния на театр. По его словам, театр возможен только с живыми артистами.

актеры
шоу-бизнес
образование
блогеры
