29 сентября 2025 в 18:09

«Приравнивается к порнографии»: военкор раскрыл особенности службы в ВС США

Военкор Сладков: в США солдатам нельзя иметь фото родственников

Фото: U.S. Marine Corps/Lance Cpl. Blake Gonter

Военнослужащим Вооруженных сил США нельзя иметь при себе фотографии родственников, заявил российский военкор Александр Сладков в интервью актеру Вячеславу Манучарову на Rutube. По словам журналиста, таким образом бойцам прививают необходимые для службы инстинкты.

Все постепенно: изучение символов, изучение песен про армию. Одновременно изучение запретных предметов, которые нельзя. Например, [нельзя иметь] фотографии родственников. Приравнивается к порнографии, — отметил военкор.

Ранее СМИ писали, что Соединенные Штаты стараются сократить свое отставание в области производства и применения беспилотников. Эта ситуация проявилась на фоне конфликта между Россией и Украиной. Американские военные, как сообщается, испытывают недостаток практического опыта в боевом применении дронов. Помимо этого, оборонно-промышленный комплекс США сталкивается с трудностями в организации массового выпуска доступных по цене моделей.

Заслуженный военный летчик Владимир Попов заявил, что для надежного обеспечения безопасности России требуется армия численностью не меньше трех миллионов человек. Он также добавил, что рост численности вооруженных сил окажет положительное влияние на снижение уровня безработицы.

Александр Сладков
военкоры
США
армии
