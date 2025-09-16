В США раскрыли слабое место американской армии CNN: США признали отставание в производстве и применении дронов

США пытаются сократить отставание в производстве и применении дронов на фоне конфликта России и Украины, сообщает CNN со ссылкой на источники. По данным телеканала, американским военным не хватает опыта ведения боя с использованием беспилотных систем, а оборонная промышленность сталкивается с проблемами массового выпуска недорогих моделей.

Это не проблема завтрашнего дня. Это проблема сегодняшнего дня. В первом бою следующей войны будет задействовано больше беспилотников, чем кто-либо из нас когда-либо видел, — заявил генерал-майор Курт Тейлор.

Американская армия продолжает внедрять новые технологии, но производственные трудности мешают ей конкурировать с другими странами, включая Китай. Ограничения связаны с соображениями безопасности: китайские комплектующие не могут использоваться, а производство собственных аналогов обходится значительно дороже.

Сотрудничество в сфере беспилотников Вашингтону предложил Киев. В августе украинский президент Владимир Зеленский предложил главе Белого дома Дональду Трампу сделку на $50 млрд, включающую поставки и совместное производство дронов. Вице-премьер Федоров подтвердил интерес Украины к этому направлению.

CNN также сообщил о служебной записке главы Пентагона Пита Хегсета, в которой он выразил намерение интегрировать беспилотники во все программы боевой подготовки с 2026 года. По словам полковника Ника Райана, в планах — обеспечение каждого подразделения американской армии дронами.

Журналисты The National Interest высоко оценили российские фугасные авиабомбы ФАБ-500 с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Они отметили, что это оружие значительно дешевле крылатых ракет, таких как Х-101, при этом эффективность в боевых условиях доказана в ходе СВО.