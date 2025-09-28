Американист рассказал, как университеты США рушат свою страну

Главной проблемой американских университетов стало доминирование левой идеологии, рассказал политический аналитик и американист Павел Дубравский в интервью порталу Lenta.ru. По его словам, академическая среда в США систематически подрывает основы государственности и патриотического воспитания.

Университеты учат американцев, как не любить свою страну. Они подрывают дискурс о том, что США — это великая страна, — рассказал Дубравский.

Эксперт отметил что администрация Дональда Трампа рассматривает возможность лишения таких вузов федерального финансирования как меру противодействия.

Он связал академические тенденции с радикальными протестными движениями, напомнив о предполагаемой причастности группировки «антифа» к недавним беспорядкам в Лос-Анджелесе. По его словам, методы этих активистов активно тиражируются в университетской среде.

Ранее сообщалось, что Трамп разрешил главе Пентагона Питу Хегсету «использовать полную силу» и направить войска в Портленд для защиты города от леворадикального движения антифа, выступающего против фашизма, расизма и ультраправых идеологий. Этот город считается одним из центров протестной активности в США.