Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
28 сентября 2025 в 11:50

Американист рассказал, как университеты США рушат свою страну

Политолог Павел Дубравский: американские университеты подрывают ценности США

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Главной проблемой американских университетов стало доминирование левой идеологии, рассказал политический аналитик и американист Павел Дубравский в интервью порталу Lenta.ru. По его словам, академическая среда в США систематически подрывает основы государственности и патриотического воспитания.

Университеты учат американцев, как не любить свою страну. Они подрывают дискурс о том, что США — это великая страна, — рассказал Дубравский.

Эксперт отметил что администрация Дональда Трампа рассматривает возможность лишения таких вузов федерального финансирования как меру противодействия.

Он связал академические тенденции с радикальными протестными движениями, напомнив о предполагаемой причастности группировки «антифа» к недавним беспорядкам в Лос-Анджелесе. По его словам, методы этих активистов активно тиражируются в университетской среде.

Ранее сообщалось, что Трамп разрешил главе Пентагона Питу Хегсету «использовать полную силу» и направить войска в Портленд для защиты города от леворадикального движения антифа, выступающего против фашизма, расизма и ультраправых идеологий. Этот город считается одним из центров протестной активности в США.

США
университеты
студенты
протесты
американцы
образование
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Украине закрыли главную лазейку для уклонистов от мобилизации
В МИД рассказали, как пытаются разорвать связи России и Казахстана
Пескову пришлось ответить на каверзный вопрос о связи экономики и СВО
В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,3
Историк назвал фактор, который позволил победить Наполеона и Гитлера
Военэксперт оценил вероятность полного уничтожения энергетики Украины
«Фарс»: в Госдуме откровенно высказались о выборах в Молдавии
Раскрыто, какие регионы России привлекли больше всего путешественников
ВСУ устроили настоящий кошмар для жителей Купянска из-за огромных потерь
«Катастрофа»: в РФ раскрыли последствия победы партии Санду для Молдавии
«Об этом лучше даже не говорить»: Песков о возможной атаке на Кремль
«Неумолимо ухудшается»: в Кремле оценили положение Киева в конфликте
Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Дайвер чудом выжил, когда акула откусила ему часть лица
Немецкие пилоты пожаловались на резкий рост проблем с GPS
«Бравый вояка»: Песков о тщетных попытках Зеленского впечатлить Европу
Ошибка матери в лечении кашля чуть не стоила ее ребенку жизни
В РПЦ высказались о призывах священника не запрещать аборты
Фитнес-тренер раскрыла топ-3 самых полезных упражнения на руки
Россиянам объяснили, что делать при звонках коллекторов по долгам ЖКХ
Дальше
Самое популярное
Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано
Общество

Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю
Семья и жизнь

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.