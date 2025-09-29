Автоэксперт раскрыл главную изюминку бордового Aurus Senat Киркорова

Российский автомобиль Aurus Senat, который недавно приобрел народный артист РФ Филипп Киркоров, отличается мощным двигателем и изысканным дизайном салона, заявил NEWS.ru автоэксперт Иван Зенкевич. По его словам, характеристики данной модели вполне оправдывают ее высокую цену.

Aurus Senat я видел еще до выхода в прототипе, и уже тогда было понятно, что машина хорошая. Это российский автомобиль представительского класса, выпускаемый в двух типах кузова: седан и лимузин. Данная модель отличается гибридной силовой установкой и полным приводом. Она оснащена 4,4-литровым мотором мощностью 598 л. с. Стоимость автомобиля начинается от 25 млн рублей, потому что он и по характеристикам хорош, и салон там потрясающий, — пояснил Зенкевич.

Автоэксперт подчеркнул, что Aurus Senat предназначен для первых лиц и состоятельных людей, которые ценят качество и готовы платить за него. По его словам, в машине установлена 9-ступенчатая автоматическая коробка передач, а для безопасности предусмотрены девять подушек безопасности, включая передние, боковые и коленную подушку для водителя.

Ранее сообщалось, что на одной из улиц Москвы был замечен роскошный автомобиль Киркорова. Речь идет об эксклюзивном экземпляре представительского автомобиля Aurus Senat бордового цвета, на который нанесена эмблема певца, представляющая собой инициалы его имени и фамилии.