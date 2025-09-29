Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 сентября 2025 в 13:11

Роскошный Aurus Киркорова за миллионы рублей заметили на улицах Москвы

В Москве сфотографировали уникальный автомобиль Aurus Senat Киркорова

Филипп Киркоров Филипп Киркоров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Роскошный автомобиль певца Филиппа Киркорова сфотографировали на одной из улиц в Москве. По информации Telegram-канала Migalkinet_msk, речь идет об уникальном экземпляре Aurus Senat бордового цвета. На машину также нанесена эмблема артиста в виде первых букв его имени и фамилии.

Отмечается, что стоимость подобного автомобиля варьируется от 25 до 50 млн рублей в зависимости от комплектации. Его технические характеристики включают бензиновый двигатель V8 объемом 4,4 литра в сочетании с электромотором, а совокупная мощность достигает 598 лошадиных сил.

Ранее Киркоров заявил, что Aurus был его мечтой, поскольку это, по его мнению, «лучшая машина в мире». Исполнитель и раньше выражал приверженность этой марке: на церемонию «Премии МУЗ-ТВ» в июле он приехал на вишневом лимузине Aurus Senat Long.

До этого человека, похожего на российского хоккеиста Александра Овечкина, заметили в Москве около минивэна Aurus Arsenal, который еще не поступил в продажу. По словам автоэкспертов, это первый зафиксированный случай, когда данной машиной пользуется частное лицо.

машины
Филипп Киркоров
Москва
певцы
